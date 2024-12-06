Дети же с нетерпением ждут 6 декабря и угадывают, кто какой подарок зафасует. Об этом 24 Канал и расскажет на этот раз в рубрике "Скажи мне по-галицки".
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Что на львовском говоре означают "соконка, банька и ганц"
В одиннадцатой подборке подскажем, что кому Святой приносит на Галичине. И правда ли, что вежливые дети получают бомбоны, а батяры – дулю с маком.
Так, бахиры и бини ждут День Святого Николая весь год, потому что знают, что под подушкой точно утром должны быть какие-то макагиги.
- бі́ня – дівчина;
- ба́хір, ба́хур – дитина, хлопець;
- бомбо́ни – цукерки;
- макаґі́ґи – солодощі;
А если хотят еще что-то файне зафасовать, то надо быть учтивым весь год. И обязательно написать цедулку, где выписать, какой вы хороший, вежливый, не пащекуете к старшим, хорошо учитесь. Так может какую мецию и выциганите.
- меция – щось незвично вишукане, бажане;
- фасува́ти – щось дістати;
- цеду́лка – записка;
- пащекувати – неґречно говорити;
- ви́циганити – випросити;
Святой Николай принес детям подарки / 24 Канал
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Девушки традиционно ждут на ганц новые мешти или соконку, а бахиры – на фирменный бальон.
- ґанц – цілковито, повністю, все (мешти були ганц нові);
- ба́льон – ґумовий м’яч;
- бакфіш – підліток;
- соконка, суконка – сукенка;
- мешти – туфлі;
А если были невежливые, то может какую баньку и получите. И будете тогда ждать до Рождества: какой грейцар за коляду да и выцыганите.
- ба́нька – іграшка на ялинку;
- ґрейцар – гріш.
То уже есть тогда важное задание к праздникам – изучить прекрасную древнюю галицкую колядку. И не медлите, потому что уже скоро первый праздник.