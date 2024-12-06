Дети же с нетерпением ждут 6 декабря и угадывают, кто какой подарок зафасует. Об этом 24 Канал и расскажет на этот раз в рубрике "Скажи мне по-галицки".

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Что на львовском говоре означают "соконка, банька и ганц"

В одиннадцатой подборке подскажем, что кому Святой приносит на Галичине. И правда ли, что вежливые дети получают бомбоны, а батяры – дулю с маком.

Так, бахиры и бини ждут День Святого Николая весь год, потому что знают, что под подушкой точно утром должны быть какие-то макагиги.

  • бі́ня – дівчина;
  • ба́хір, ба́хур – дитина, хлопець;
  • бомбо́ни – цукерки;
  • макаґі́ґи – солодощі;

А если хотят еще что-то файне зафасовать, то надо быть учтивым весь год. И обязательно написать цедулку, где выписать, какой вы хороший, вежливый, не пащекуете к старшим, хорошо учитесь. Так может какую мецию и выциганите.

  • меция – щось незвично вишукане, бажане;
  • фасува́ти – щось дістати;
  • цеду́лка – записка;
  • пащекувати – неґречно говорити;
  • ви́циганити – випросити;


Святой Николай принес детям подарки / 24 Канал

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Девушки традиционно ждут на ганц новые мешти или соконку, а бахиры – на фирменный бальон.

  • ґанц – цілковито, повністю, все (мешти були ганц нові);
  • ба́льон – ґумовий м’яч;
  • бакфіш – підліток;
  • соконка, суконка – сукенка;
  • мешти – туфлі;

А если были невежливые, то может какую баньку и получите. И будете тогда ждать до Рождества: какой грейцар за коляду да и выцыганите.

  • ба́нька – іграшка на ялинку;
  • ґрейцар – гріш.

То уже есть тогда важное задание к праздникам – изучить прекрасную древнюю галицкую колядку. И не медлите, потому что уже скоро первый праздник.