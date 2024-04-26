Одно из таких назвал известный украинский языковед и учитель Александр Авраменко. И это слово “ждать”.

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Есть ли в нашем языке слово "ждати"

Зритель упрекнул языковеда в том, что тот, мол, употребляет суржиковые или заимствованные слова. И в качестве примера привел слово "ждати".

Авраменко взамен растолковал, есть ли оно в украинском языке.

Не стоит дарить наши слова языкам-соседям. Ведь язык – это наше духовное сокровище,

– подчеркнул учитель.

И процитировал Тараса Шевченко: "Мабуть, ти ждеш? Добра не жди, не жди сподіваної волі...".

Также педагог сообщил, что наше слово "ждать" есть и в известной поэзии "Лебеді материнства" Василия Симоненко: "У хмельні смеркання мавки чорноброві ждатимуть твоєї ніжності й любові".

Современные авторы тоже широко употребляют слово "ждати". Это делает и наш большой авторитет – Лина Костенко,

– заметил Авраменко.

И процитировал слова из ее произведения "Берестечко": "Чого ти ждеш? Якої в Бога ласки? В твоїх радутах проростає мох. Оце і все. Одна така поразка закреслює стонадцять перемог!".

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Какие однокоренные слова имеет "ждати"

Авраменко также отметил, что о давности этого слова в нашем языке свидетельствует и ряд слов с этим корнем: