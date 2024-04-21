Такие люди демонстрируют отличные успехи в изучении украинского и желают говорить правильно на разные темы. А Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" поможет им в этом.

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Какие суржиковые слова выбросить из своей речи

Так, в семидесятой подборке расскажем вам, какими суржиковыми словами вы можете портить свою речь. Некоторые из них могут даже казаться вам привычными. Однако от "языкового мусора" надо безжалостно избавляться.

Поэтому предлагаем вам небольшую подборку из 10 суржиковых слов, которые надо забыть уже сейчас. А также подготовили для вас правильные соответствия, которыми стоит заменить языковые "паразиты".

остановка – зупинка;

начинати – починати, розпочинати;

отношенія – стосунки;

розрішити – довзолити;

согласєн – згодний, згідний;

Обратите внимание! Слова "згодний" и "згідний" являются вариантами одного слова. Но стоит помнить об определенных языковых тонкостях. Если вы даете согласие на что-то, можете употреблять и то, и то слово. Но если говорите о соответствии чего-либо, надо говорить, что вы "згідні". К примеру, згІдна з оригіналом копія".

діла – справи;

возлє – біля;

повод – привід;

обяснити – пояснити;

січас – зараз, тепер, цієї миті.

Поэтому запомните правильные слова и не портите суржиком свою речь. Пусть ваш украинский будет изысканным и красивым!