Такі люди демонструють чудові успіхи у вивченні української і бажають говорити правильно на різні теми. А Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе їм у цьому.

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Які суржикові слова викинути зі свого мовлення

Так, у сімдесятій добірці розповімо вам, якими суржиковими словами ви можете псувати своє мовлення. Окремі з них можуть навіть здаватися вам звичними. Однак "мовного сміття" треба безжально позбуватися.

Тож пропонуємо вам невелику добірку із 10 суржикових слів, які треба забути вже зараз. А також підготували для вас правильні відповідники, якими варто замінити мовні "паразити".

  • остановка – зупинка;
  • начинати – починати, розпочинати;
  • отношенія – стосунки;
  • розрішити – довзолити;
  • согласєн – згодний, згідний;
  • діла – справи;
  • возлє – біля;
  • повод – привід;
  • обяснити – пояснити;
  • січас – зараз, тепер, цієї миті.