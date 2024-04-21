Такі люди демонструють чудові успіхи у вивченні української і бажають говорити правильно на різні теми. А Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе їм у цьому.
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Які суржикові слова викинути зі свого мовлення
Так, у сімдесятій добірці розповімо вам, якими суржиковими словами ви можете псувати своє мовлення. Окремі з них можуть навіть здаватися вам звичними. Однак "мовного сміття" треба безжально позбуватися.
Тож пропонуємо вам невелику добірку із 10 суржикових слів, які треба забути вже зараз. А також підготували для вас правильні відповідники, якими варто замінити мовні "паразити".
- остановка – зупинка;
- начинати – починати, розпочинати;
- отношенія – стосунки;
- розрішити – довзолити;
- согласєн – згодний, згідний;
- діла – справи;
- возлє – біля;
- повод – привід;
- обяснити – пояснити;
- січас – зараз, тепер, цієї миті.