Однак вони лише псують ваше мовлення. Тому Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе вам виправити мовні помилки, якими ви можете "грішити" ледь не щодня.

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Які "популярні" мовні помилки не варто робити

У шістдесят сьомій добірці розповімо вам, які суржикові слова ви можете часто чути або і вживати. Окремі з них можуть вам навіть здаватися звичними. Однак все ж запам'ятайте їх і послуговуйтеся у своєму мовленні правильними відповідниками. Власне, останні, якими треба замінити "мовне сміття", ми також вам пропонуємо у нашій добірці.

  • мішати – заважати;

Якщо часто помиляєтесь щодо цього слова, пам'ятайте: мішають цукор у каві, а людині заважають.

  • хватить – вистачить;
  • ладоня – долоня;
  • знаходитись – перебувати;
  • находитися – перебувати, бути розташованим;
  • віднестись – поставитись;

Відносити можна конкретну річ, а до ситуації ви висловлюєте ставлення чи ставитесь.

  • возраст – вік;
  • ожидати – чекати;
  • страдати – страждати;
  • захватити – захопити.