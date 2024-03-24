Однак українцям варто при цьому не найменовувати прекрасний цвіт суржиковими словами. І Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе вам виправити мовні помилки.

Дивіться також "Важна награда": як правильно українською говорити про кінопремію Оскар

Як правильно говорити українською про квіти

У шістдесят шостій добірці розповімо вам, які суржикові слова ви можете чути чи й навіть вживати, найменовуючи ті чи ті квіти. Натомість чудові та красиві квіти не варто псувати перекрученими назвами. Тож ми підкажемо, як їх називати правильно.

Анютини глазки – зозулині черевички або братки/братчики;



Зозулині черевички / Природно-заповідний фонд України

маргаритка – стокротка (слово походить, до речі, з польської);

одуванчик – кульбаба;

бархатці – оксамитки, чорнобривці або повняки;



Чорнобривці / Depositphotos

гладіолус – косарик, гладіолус;

Хоча чимало українців може уникати слово "гладіолус" як не притаманне нашій мові, все ж словники його фіксують.

роза – троянда;

георгіна – жоржина (дарує свою красу з липня аж до заморозків);

ноготки – нагідки;



Нагідки / Depositphotos

васильки – волошки, блават;

іриси – півники;



Півники / Depositphotos

піон – півонія;

сірєнь – бузок;

ландиш – конвалія.

Дивіться також "Моє день народження" вдалося: як правильно українською говорити про "міроприємство"

Називайте кольори, зокрема й квіткові, правильно

Раніше ми також розповідали вам, як правильно називати різні кольори українською.

Чому в Україні немає василькового та янтарного кольору, ви дізнаєтесь тут.

А про те, як правильно називати сірєнєвий і бірюзовий колір – тут.

Тож любіть українську мову та не псуйте назв красивих квітів та кольорів суржиковими назвами!