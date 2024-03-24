Однак українцям варто при цьому не найменовувати прекрасний цвіт суржиковими словами. І Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе вам виправити мовні помилки.
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Як правильно говорити українською про квіти
У шістдесят шостій добірці розповімо вам, які суржикові слова ви можете чути чи й навіть вживати, найменовуючи ті чи ті квіти. Натомість чудові та красиві квіти не варто псувати перекрученими назвами. Тож ми підкажемо, як їх називати правильно.
- Анютини глазки – зозулині черевички або братки/братчики;
Зозулині черевички / Природно-заповідний фонд України
- маргаритка – стокротка (слово походить, до речі, з польської);
- одуванчик – кульбаба;
- бархатці – оксамитки, чорнобривці або повняки;
Чорнобривці / Depositphotos
- гладіолус – косарик, гладіолус;
Хоча чимало українців може уникати слово "гладіолус" як не притаманне нашій мові, все ж словники його фіксують.
- роза – троянда;
- георгіна – жоржина (дарує свою красу з липня аж до заморозків);
- ноготки – нагідки;
Нагідки / Depositphotos
- васильки – волошки, блават;
- іриси – півники;
Півники / Depositphotos
- піон – півонія;
- сірєнь – бузок;
- ландиш – конвалія.
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Називайте кольори, зокрема й квіткові, правильно
Раніше ми також розповідали вам, як правильно називати різні кольори українською.
- Чому в Україні немає василькового та янтарного кольору, ви дізнаєтесь тут.
- А про те, як правильно називати сірєнєвий і бірюзовий колір – тут.