Однак красиві слова з нагоди свята не варто псувати мовним сміттям. Тож Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе вам правильно висловлюватись про день народження.
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Як правильно українською говорити про день народження
У шістдесят третій добірці розповімо вам, як правильно розповісти про святкування дня народження, а також про привітання з нагоди свята.
- моє день народження – мій день народження;
- дєнь рождєнія – день народження;
- празнік – свято;
- отмєчать – відзначати;
- подарки – подарунки;
- привітання і поздоровлення;
Зауважимо, що зі святом ви можете як вітати, так і поздоровляти.
- год – рік;
- в адрес – на адресу;
Українці часто можуть плутати значення слів "адрес" і "адреса". Так, адрес – це письмове вітання переважно з нагоди ювілею. А "адреса" – місце проживання чи перебування або ж напис на конверті тощо. Вислів "на адресу" вказує на напрямок дії, а "за адресою" – на місце дії. Однак, вживаючи слово "адреса" в переносному значенні, говоримо: сказано на мою адресу, а не "в мій адрес" чи "у мою адресу".
- благополуччя – добробут;
- возраст – вік;
- звонити – дзвонити – телефонувати;
Зауважимо, що ви можете і дзвонити, і телефонувати, якщо хочете привітати когось зі святом. Все ж основне значення слова "дзвонити" – викликати звуки, ударяючи у дзвін. Тому краще телефонуйте.
- відправити і надіслати;
- міроприємство – захід, свято;
А вітання ви можете і відправити, і надіслати.
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Як правильно писати "день народження"
Українці часто також ставлять питання: "День народження" треба писати з великої чи з малої літери?".
Відповідаємо: обидва слова – з малої літери. Однак, якщо ви хочете продемонструвати особливу повагу до людини, яку вітаєте, то не буде гріхом написати слово "День" з великої літери.