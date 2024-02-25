Однак красиві слова з нагоди свята не варто псувати мовним сміттям. Тож Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе вам правильно висловлюватись про день народження.

Читайте Не зізнавайтесь у коханні: як правильно українською говорити про любов

Як правильно українською говорити про день народження

У шістдесят третій добірці розповімо вам, як правильно розповісти про святкування дня народження, а також про привітання з нагоди свята.

моє день народження – мій день народження;

дєнь рождєнія – день народження;

Зверніть увагу! Для поєднання зі словосполученням "день народження" добираємо прикметники чи займенники чоловічого роду. Тобто треба казати "мій" "вдалий" день народження.

празнік – свято;

отмєчать – відзначати;

подарки – подарунки;

привітання і поздоровлення;

Зауважимо, що зі святом ви можете як вітати, так і поздоровляти.

год – рік;

в адрес – на адресу;

Українці часто можуть плутати значення слів "адрес" і "адреса". Так, адрес – це письмове вітання переважно з нагоди ювілею. А "адреса" – місце проживання чи перебування або ж напис на конверті тощо. Вислів "на адресу" вказує на напрямок дії, а "за адресою" – на місце дії. Однак, вживаючи слово "адреса" в переносному значенні, говоримо: сказано на мою адресу, а не "в мій адрес" чи "у мою адресу".

благополуччя – добробут;

возраст – вік;

звонити – дзвонити – телефонувати;

Зауважимо, що ви можете і дзвонити, і телефонувати, якщо хочете привітати когось зі святом. Все ж основне значення слова "дзвонити" – викликати звуки, ударяючи у дзвін. Тому краще телефонуйте.

відправити і надіслати;

міроприємство – захід, свято;

А вітання ви можете і відправити, і надіслати.

До теми Сила – у єдності: як правильно говорити українською про День Соборності

Як правильно писати "день народження"

Українці часто також ставлять питання: "День народження" треба писати з великої чи з малої літери?".

Відповідаємо: обидва слова – з малої літери. Однак, якщо ви хочете продемонструвати особливу повагу до людини, яку вітаєте, то не буде гріхом написати слово "День" з великої літери.

Тож говоріть правильною та вишуканою українською!