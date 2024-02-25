Однако красивые слова по случаю праздника не стоит портить языковым мусором. Поэтому Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" поможет вам правильно высказываться о дне рождения.

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Как правильно на украинском говорить о дне рождения

У шестьдесят третьей подборке расскажем вам, как правильно рассказать о праздновании дня рождения, а также о поздравлениях по случаю праздника.

  • моє день народження – мій день народження;
  • дєнь рождєнія – день народження;
  • празнік – свято;
  • отмєчать – відзначати;
  • подарки – подарунки;
  • привітання і поздоровлення;

Заметим, что с праздником вы можете как "вітати" (укр.), так и "поздоровляти" (укр.).

  • год – рік;
  • в адрес – на адресу;

Украинцы часто могут путать значение слов "адрес" и "адреса". Так, адрес – это письменное поздравление преимущественно по случаю юбилея. А "адреса" – место жительства или пребывания или надпись на конверте и тому подобное. Выражение "на адресу" (укр.) указывает на направление действия, а "за адресою" ()укр. – на место действия. Однако, употребляя слово "адреса" (укр.) в переносном значении, говорим: сказано "на мою адресу", а не "в мій адрес" или "у мою адресу" (укр.).

  • благополуччя – добробут;
  • возраст – вік;
  • звонити – дзвонити – телефонувати;

Заметим, что вы можете и "дзвонити" (укр.), и "телефонувати" (укр.), если хотите поздравить кого-то с праздником. Все же основное значение слова "дзвонити" (укр.) – вызывать звуки, ударяя в колокол. Поэтому лучше "телефонувати" (укр.).

  • відправити і надіслати;
  • міроприємство – захід, свято;

А поздравления вы можете и "відправити" (укр.), и "надіслати" (укр.).

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Как правильно писать "день рождения"

Украинцы часто также задают вопрос: "День рождения" надо писать с большой или с маленькой буквы?".

Отвечаем: оба слова – с маленькой буквы. Однако, если вы хотите продемонстрировать особое уважение к человеку, которого поздравляете, то не будет грехом написать слово "День" с большой буквы.