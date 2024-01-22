Так, в 1919 году был провозглашен Акт Соединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики. Так что Образование 24 пределах образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" поможет вам рассказывать об этом историческом дне без суржика.
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Как правильно говорить по-украински о Дне Соборности
В шестидесятой подборке расскажем вам, какие суржиковые слова вы можете употреблять или слышать о Дне Соборности Украины. При этом поможем искоренять этот "языковой мусор" и расскажем, как говорить об этом дне и его праздновании на правильном украинском.
Сегодня в обращении Глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что только сильные украинцы могут стать единственными. И только единственные – сильными.
- єдіний – єдиний;
- сільний – сильний;
- отмечать – відзначати;
Президент с Софиевской площади в Киеве напомнил, что 105 лет Акт Соединения объединил украинские земли по обеим берегам Днепра и стал основой Дня Соборности.
- площадь – площа;
- бєрєг – берег;
- Днєпр – Дніпро;
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Украинцы уже продемонстрировали, что соборность и самостоятельность Украины для нас подлинные, а не декларативные ценности.
- настоящий – справжній;
- ценность – цінність;
Поэтому мы должны помнить уроки истории: чтобы получить собственную государственность, нужно бороться, чтобы ее уберечь – объединиться.
- борьба – боротьба;
- об'єдінєніє – об'єднання;
- помніть, помнити – пам'ятати.