Так, в 1919 году был провозглашен Акт Соединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики. Так что Образование 24 пределах образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" поможет вам рассказывать об этом историческом дне без суржика.

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Как правильно говорить по-украински о Дне Соборности

В шестидесятой подборке расскажем вам, какие суржиковые слова вы можете употреблять или слышать о Дне Соборности Украины. При этом поможем искоренять этот "языковой мусор" и расскажем, как говорить об этом дне и его праздновании на правильном украинском.

Сегодня в обращении Глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что только сильные украинцы могут стать единственными. И только единственные – сильными.

  • єдіний – єдиний;
  • сільний – сильний;
  • отмечать – відзначати;

Президент с Софиевской площади в Киеве напомнил, что 105 лет Акт Соединения объединил украинские земли по обеим берегам Днепра и стал основой Дня Соборности.

  • площадь – площа;
  • бєрєг – берег;
  • Днєпр – Дніпро;

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Украинцы уже продемонстрировали, что соборность и самостоятельность Украины для нас подлинные, а не декларативные ценности.

  • настоящий – справжній;
  • ценность – цінність;

Поэтому мы должны помнить уроки истории: чтобы получить собственную государственность, нужно бороться, чтобы ее уберечь – объединиться.

  • борьба – боротьба;
  • об'єдінєніє – об'єднання;
  • помніть, помнити – пам'ятати.