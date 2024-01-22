Глава государства подчеркнул, что только сильные украинцы могут стать единственными. И только единственные украинцы могут быть сильными, передает 24 Канал.

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Зеленский напомнил, почему именно отмечают День Соборности

Владимир Зеленский, стоя на Софиевской площади в Киеве, напомнил, что именно там ровно 105 лет назад провозгласили Акт Злуки, объединивший украинские земли по обоим берегам Днепра и ставший основой Дня Соборности.

Каждый год 22 января мы всегда вспоминали о двух ключевых уроках тех времен, двух указателях для всех поколений украинской нации: чтобы получить собственную государственность нужно бороться, чтобы ее уберечь – объединиться,

– сказал президент.