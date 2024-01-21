Так что Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" продолжает помогать вам искоренять языковой мусор. А также – говорить красиво и правильно.

Читайте Не красный и бумажный: как правильно назвать цвета на украинском

Как правильно назвать цвета на украинском

Так, ву пятьдесят девятой подборке продолжаем рассказывать, как не ошибиться в названиях тех или иных цветов. В предварительный подборке мы уточняли, как правильно называть на украинском популярные цвета, а в этой будем рассказывать, какие названия необычных цветов и оттенков цветов запомнить.

Так, предлагаем вашему вниманию небольшую подборку правильной цветовой палитры:

  • алий – червоний, яскраво-червоний;
  • васильковий – волошковий або блаватний;
  • янтарний – бурштиновий;
  • розовий – рожевий;
  • оранжевий і помаранчевий;
  • багровий і багряний, густо-червоний, пурпуровий;
  • пурпурний – пурпуровий;
  • лазурний і лазуровий, яскраво-синій, блакитний;
  • золотавий і золотистий;
  • кораловий, коралевий, яскраво-червоний.

Как запомнить последовательность цветов радуги

Также расскажем вам, как заменить русскую поговорку "Каждый охотник хочет знать, где сидит фазан". В частности, если учите своих детей запоминать последовательность цветов радуги.

Так, запомните эти интересные и колоритные фразы.

  • Чомусь осіння журба завжди буяє чумними фарбами.
  • Часто охоче жабка зелена сидить в болоті біля ферми.
  • Чарівна жабка жбурнула золотий баток своєму другові-фламінго.
  • Чапля осінь жде завзято, буде сани фарбувати.