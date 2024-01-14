При этом правильные названия отдельных цветов земляки могут и не упомянуть. Так что Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" подскажет, как называть популярные цвета на украинском правильно.

Смотрите также Закарпатщина и Луцкая область: как никогда не следует называть регионы Украины

Как правильно назвать цвета на украинском

Так, в пятьдесят восьмой подборке расскажем, в названиях каких популярных цветов вы можете чаще всего ошибаться. Также предложим правильные украинские соответствия.

Заметим, что большинстве украинцев названия некоторых цветов могут казаться привычными. Однако не всем, ведь некоторые из земляков называют их суржиковыми словами.

Поэтому вашему вниманию – небольшая подборка правильной цветовой гаммы.

красний – червоний;

Обратите внимание! В украинском языке есть слово "красний", но оно не обозначает цвет. "Красний" является синонимом к "хороший, замечательный, приятный". Так еще называют человека, обладающего привлекательной внешностью.

кораловий, коралевий, яскраво-червоний;

К слову, вы можете называть этот "яскраво-червоний колір і коралЕвим, і коралОвим" (укр.), хотя часто слово "кораловий" (укр.) считают суржиковым.

бірюзовий, ніжно-голубий, який має колір бірюзи;

сірєнєвий – бузковий, ясно-ліловий;

Заметим, что в украинском языке есть слова "бірюзовий" и "бірюза", хотя они могут казаться вам суржиковыми. А вот слова "сірєнєвий" нет.

бєжевий – бежевий, світло-коричневий з кремовим відтінком;

жолтий – жовтий;

сіній – синій;

зєльоний – зелений;

сєрий – сірий;

розовий – рожевий;

голубой – блакитний, голубий.

Смотрите также "Несите елку и коньки – зима наступила": какие "зимние" суржиковые слова лучше забыть

Как запомнить последовательность цветов радуги

Также советуем вам забыть типичную русскую поговорку "Каждый охотник хочет знать, где сидит фазан". В частности, если учите своих детей запоминать последовательность цветов радуги.

В украинском языке есть немало интересных и ярких фраз. К примеру такие, которые рекомендуем вам запомнить:

Чапля осінь жде завзято, буде сани фарбувати.

Чорноокий журавель з'їв без солі форель.

Чомусь осіння журба завжди буяє чумними фарбами.

Чарівниця осінь живе за берегом світлої фантазії.



Как запомнить последовательность цветов радуги.

Так, советуем вам запомнить правильные названия популярных цветов. Мы в следующей подборке предложим вам также правильные названия необычных цветов и их оттенков. Отдельные из них вы можете даже не знать.