Так что Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" рассказывает, какие ошибки в названиях регионов нашего государства чаще всего допускают краяне. При этом подскажем, как говорить правильно.

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Как правильно называть регионы Украины

Так, на этой неделе в эфире национальной телемарафона спикер ГСЧС назвал Закарпатскую область "Закарпатщиной".

А не так давно "знаниями" по географии "впечатлила" и популярна блоггерка Юлия Верба. Она заявила, что Крым – это "Крымская область". В опросе блоггеров также звучали такие названия регионов как "Атомная Республика Крым" и другие.

Так что в пятьдесят третьей подборке рассказываем, как не следует называть регионы Украины. При этом предлагаем вам уяснить правильные варианты названий.

Закарпатщина – Закарпатська область, Закарпаття;

Луцька область – Волинська область з центром у Луцьку;

Ужгородська область – Закарпатська область з центром в Ужгороді;

Обратите внимание! Если в СМИ вам случится название со словами "на Ужгородщине", помните, что авторы имеют в виду Ужгородский район Закарпатской области.

Буковинщина – Чернівецька область та регіон Буковина;

Заметим! Буковина – историко-географический регион, расположенный на украинско-румынском этнографическом приграничье. На сегодняшний день эта территория входит в состав Украины (Северная Буковина) и Румынии (Южная Буковина).

Одесщина – Одещина, Одеська область.

Донбаська область – Донецька область, а регіон Донбас (охоплює Донецьку та Луганську область).

Кримська область – Автономна Республіка Крим.

Имейте в виду, что временно оккупированный россией Крым является Автономной Республикой, а не 25-ю областью Украины.

Дніпровська область – Дніпропетровська область з центром у Дніпрі;

Кропивницька область – Кіровоградська область з центром у Кропивницькому;

Также помните: в Украине декоммунизировали названия двух областных центров: вместо Днепропетровска теперь есть Днепр, а вместо Кировограда – Кропивницкий. Однако названия областей не изменили, поскольку они занесены в Конституцию Украины. А на смену названию той же Днепропетровской области в 2019 году нардепы необходимы 300 голосов не нашли. Как и для Кировоградской области.

Так что успехов вам и не допускайте нелогичных языковых и географических ошибок!