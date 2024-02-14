Тож у цей день вони по-особливому спішать висловити чи розповісти про свої почуття коханій людині. І Освіта 24 межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе зробити це правильно.
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Як правильно українською говорити про кохання
У шістдесят другій добірці розповімо вам, які суржикові слова ви можете вживати, коли розповідаєте про кохання, висловлюєте свої почуття чи загалом розповідає про День святого Валентина.
- Февраль – лютий;
День закоханих святкуємо 14 лютого, а не "февраля".
- любимий – улюблений;
- любимий – коханий;
- любов; кохання;
День Валентина може бути вашим "улюбленим" святом, тому сьогодні ви по-особливому вітаєте "коханого/кохану". Не варто плутати ці слова, а користуватися усіма синонімічними багатствами української мови, які можуть бути обмеженими у мові агресора.
Ще одним красивим прикладом багатства мови української порівняно з російською є слово кохання.
Суржиком чи російською ви скажете лише "люблю", а от солов'їною – і "люблю", і "кохаю". Це залежить від контексту і особи. Тобто, якщо ви хочете висловити сердечні (романтичні) почуття до когось, варто казати, що когось кохаєте. Якщо ж висловлюєте глибоку відданість, прихильність до когось, чи маєте до чогось інтерес, кажіть, що любите когось чи щось.
- зізнатися, признаватися у коханні – освідчитися;
Також краще освідчитися, а не "зізнатися у коханні".
- чуства – почуття;
Мем Освіта 24
І, звичайно ж, розповісти про свої "почуття".
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- самий кращий – найкращий;
- свіданіє – побачення;
- подарок – подарунок;
Також пам'ятайте: ваші кохані – "найкращі", запрошують вас на "побачення" і дарують "подарунки".
- цвіти – квіти;
- рози – троянди;
- откритка – листівка; відкритка (застар.);
Можуть ще дарувати "квіти", зокрема "троянди" і листівки.
- кольцо – обручка;
- свадьба – весілля;
Якщо ж ваш коханий палко у вас закоханий і ви відповідаєте йому взаємністю, то ви мрієте та очікуєте на "обручку" та "весілля".