Адже вони нічим не поступаються популярним запозиченням. І Освіта 24 вас у цьому вкотре переконає.

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Які популярні іншомовні слова замінити українськими

У сорок п'ятій добірці пропонуємо вам вкотре переконатися, що українські слова часто є цікавішими та милозвучнішими, ніж іншомовні. При цьому радимо їх почати вкраплювати у своє мовлення вже сьогодні.

Тож до вашої уваги – 10 популярних іншомовних слів, які варто замінити українськими:

  • аеропорт – летовище;
  • фотографія – світлина;
  • ранг – звання;
  • шоу – видовище;
  • дезертир – втікач;
  • прогноз – передбачення;
  • лозунг – заклик, гасло;
  • тютор – наставник, учитель;
  • критерій – мірило;
  • фактор – чинник.