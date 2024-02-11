Адже вони нічим не поступаються популярним запозиченням. І Освіта 24 вас у цьому вкотре переконає.

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Які популярні іншомовні слова замінити українськими

У сорок п'ятій добірці пропонуємо вам вкотре переконатися, що українські слова часто є цікавішими та милозвучнішими, ніж іншомовні. При цьому радимо їх почати вкраплювати у своє мовлення вже сьогодні.

Тож до вашої уваги – 10 популярних іншомовних слів, які варто замінити українськими:

аеропорт – летовище;

фотографія – світлина;

ранг – звання;

шоу – видовище;

дезертир – втікач;

прогноз – передбачення;

лозунг – заклик, гасло;

тютор – наставник, учитель;

критерій – мірило;

фактор – чинник.

Любіть українську мову та використовуйте більше питомих слів у щоденному мовленні!