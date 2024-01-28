Тож досить часто краяни вживають запозичення. Тому Освіта 24 продовжує знайомити із власне українськими словами, яким ви можете приділяти менше уваги.

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Які іншомовні слова замінити українськими

У сорок четвертій добірці пропонуємо вам ще 10 популярних іншомовних слів замінити питомими. Також підкажемо, які власне українські відповідники мають ці запозичення.

Тож до вашої уваги – невелика добірка:

директива – настанова, вказівка, розпорядження;

ілюмінація – освітлення;

індиферентність – байдужість;

параметр – міра, величина;

синтез – єднання, поєднання, сполучення;

корективи – поправки;

потенційний – можливий;

репродукувати – відтворювати;

моніторинг – вивчення, дослідження;

інертний – млявий, байдужий, малорухливий.

Любіть рідну мову та вживайте більше питомих слів!