Про походження імені Микола та його форми в українській мові розповідає 24 Канал, посилаючись на Вікіпедію.

Чому Микола, а не Ніколай?

В українській традиції ім'я Микола стало одним із найпоширеніших чоловічих імен, пов’язане з образом Святого Миколая – покровителя дітей, мандрівників і знедолених.

Хоча саме ім’я походить з грецької мови від слова – Νικόλαος (Nikolaos), що означає "перемога народу" або "той, хто приносить перемогу людям". Це ім’я поширене у багатьох мовах світу й трансформоване під їхню фонетику.

У частини мов воно зберігає початкову літеру Н: Ніколас, Ніколя, Ніклаус (Nicholas/Nicolas/Nicola). Є й жіночі форми – Ніколь, Ніколетта, Ніккі. У більшості європейських мов ім’я зберегло корінь Nik- і та навіть набуло такої короткої форми імені.

Але в низці мов, зокрема слов'янських, ім’я пишеться через М: польською — Mikołaj, словацькою та чеською — Mikuláš, угорською — Miklós, білоруською — Мікалай. Саме так – Микола – воно закріпилося й в українській традиції.

А пестливими формами імені будуть:

Миколка

Миколайчик

Миколонька

Микула

Микольцьо.

По батькові, від цього імені, утворюється так: Миколайович – для чоловіків та Миколаївна – для жінок.

А варіант "Коля" прийшов у ХХ столітті з російської традиції, хоча зараз дуже поширений і популярний на пострадянському просторі.

Коля

Коленько

Колюня

Колюся.

Цікаво! Існує версія виникнення форми "Коля"– царя Ніколая ІІ дружина називала ніжно Ніколя, на французький лад, а – Коля частинка цього імені. І це дуже сподобалося придворним – ніби по-царськи, а ніби і ні.

Не варто вживати жаргонні чи русифіковані варіанти на кшталт "Кока", "Колян", "Колюша", адже закінчення -ша не властиве українській мовній системі.

Звичайно, назвати свою дитину ви можете і Микола, і Ніколас чи Ніколя, але саме від неї залежить і латиська транслітерація у закордонному паспорті: українське – Микола, пишеться як – Mykola.

Ім'я має потужного патрона-покровителя, якого шанують навіть діти – Миколу Чудотворця і два найпопулярніші Дні янгола – 6 грудня та 9 травня. Зимового Миколая з нетерпінням чекає дітвора – як подарунків-миколайчиків під подушку, так і гостин до резиденцій Чудотворця, які є у кожному місті.

Хто такий Святий Миколай?

Святий Миколай – це християнський архієпископ Мир Лікійських, який жив у III – IV століттях у Малій Азії. Він увійшов у історію як Чудотворець, відомий своєю милосердністю та допомогою бідним і знедоленим. За переказами, Миколай таємно приносив дари тим, хто цього потребував, рятував людей від небезпеки й підтримував тих, хто опинився у скруті. Після смерті його мощі перенесли до італійського міста Барі, де вони зберігаються й нині. У християнській традиції він став покровителем дітей, мандрівників, моряків і всіх, хто потребує захисту. В Україні його особливо шанують, адже свято Миколая символізує доброту, щедрість і початок зимових святок.

Отже, правильно й автентично – Микола, а не "Ніколай". Це не лише мовна норма, а й знак поваги до української традиції. Говоріть українською!