О происхождении имени Микола и его формы в украинском языке рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Википедию.

Почему Микола, а не Николай?

В украинской традиции имя Микола стало одним из самых распространенных мужских имен, связано с образом Святого Николая – покровителя детей, путешественников и обездоленных.

Хотя само имя происходит из греческого языка от слова – Νικόλαος (Nikolaos), что означает "победа народа" или "тот, кто приносит победу людям". Это имя распространено во многих языках мира и трансформировано под их фонетику.

В части языков оно сохраняет начальную букву Н: Николас, Николя, Никлаус (Nicholas/Nicolas/Nicola). Есть и женские формы – Николь, Николетта, Никки. В большинстве европейских языков имя сохранило корень Nik- и даже приобрело такую короткую форму имени.

Но в ряде языков, в частности славянских, имя пишется через М: на польском - Mikołaj, на словацком и чешском - Mikuláš, на венгерском - Miklós, на белорусском - Микалай. Именно так – Микола – оно закрепилось и в украинской традиции.

А ласкательными формами имени будут:

Миколка

Миколайчик

Миколонька

Микула

Микольцьо.

Отчество, от этого имени, образуется так: Николаевич – для мужчин и Николаевна – для женщин.

А вариант "Коля" пришел в ХХ веке из русской традиции, хотя сейчас очень распространен и популярен на постсоветском пространстве.

Коля

Коленько

Колюня

Колюся.

Интересно! Существует версия возникновения формы "Коля"– царя Николая ІІ жена называла нежно Николя, на французский лад, а – Коля частичка этого имени. И это очень понравилось придворным – будто по-царски, а будто и нет.

Не стоит употреблять жаргонные или русифицированные варианты вроде "Кока", "Колян", "Колюша", ведь окончание -ша не свойственно украинской языковой системе.

Конечно, назвать своего ребенка вы можете и Микола, и Николас или Николя, но именно от нее зависит и латинская транслитерация в загранпаспорте: украинское – Микола, пишется как – Mykola.

Имя имеет мощного патрона-покровителя, которого почитают даже дети – Николая Чудотворца и два самых популярных Дня ангела – 6 декабря и 9 мая. Зимнего Николая с нетерпением ждет детвора – как подарков-николайчиков под подушку, так и гостин в резиденции Чудотворца, которые есть в каждом городе.

Кто такой Святой Николай?

Святой Николай – это христианский архиепископ Мир Ликийских, который жил в III – IV веках в Малой Азии. Он вошел в историю как Чудотворец, известный своим милосердием и помощью бедным и обездоленным. По преданию, Николай тайно приносил дары тем, кто в этом нуждался, спасал людей от опасности и поддерживал тех, кто оказался в беде. После смерти его мощи перенесли в итальянский город Бари, где они хранятся и сейчас. В христианской традиции он стал покровителем детей, путешественников, моряков и всех, кто нуждается в защите. В Украине его особенно почитают, ведь праздник Николая символизирует доброту, щедрость и начало зимних святок.

Так что, правильно и аутентично – Микола, а не "Николай". Это не только языковая норма, но и знак уважения к украинской традиции. Говорите на украинском!