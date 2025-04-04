Кожне ім'я, незалежно від походження, зазнало своїх змін у тій чи іншій мові у звучанні та написанні. І не варто цим нехтувати, як з іменем "Микола", розповідає 24 Канал.

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Які особливості в імені Микола

Ім'я Микола походить від давньогрецького імені Ніколаос (Νικόλαος), що перекладають як "переможець народів". Це ім'я присутнє у багатьох народів і трансформоване під мови.

У частини воно має грецьку чи латинську транслітерацію через літеру "Н" – Ніколау, Ніколас, Ніколя, Ніколай, Нікулас, Ніклаус та інші.

Є і жіночі версії імені – Ніколь, Ніколетта, Ніккі.

Але є низка мов, у яких ім'я пишеться через "М": словацька – Mikuláš; польська – Mikołaj; угорська – Miklós; білоруська – Мікалай; алтайська – Муклай; чеська – Mikuláš. Серед них і українська – Микола.

По батькові звучатиме: Миколаївна, Миколайович.

Цікаво, що коротка відома версія імені – Коля стала популярною у ХХ столітті, в радянський час. Є цікава версія виникнення – царя Ніколая ІІ дружина називала ніжно Ніколя, на французький лад, а – Коля частинка цього імені.

Від українського варіанту імені таке скорочення не вийде. Для нас характерне додавання -ка, -цьо – Миколка, Микольцьо чи Микула. Їх можна вважати пестливими формами, як і Коля, Колюня, Колюньо, Колюся.

Зауважте, що для латинської транслітерації імені для закордонного паспорта чи ID карти береться українська основа Микола, а тому маємо – Mykola.

Однак, якщо батьки можуть обрати будь-яку форму написання імені – як Нікас чи Ніколас. Деколи це данина моди і вплив фільмів, а деколи – обґрунтовано, якщо хтось з батьків є представником національної меншини, чи іноземцем.

Краще сказати Миколка / Freepik

Ми не радимо вживати жаргонні форми – Кока чи Колян, як і русифіковані – Колюша, Коляша чи Ніколаша. Тому що закінчення -ша, як для чоловічих, так і для жіночих (як, наприклад, в Танюша) нашій мові не властиве.

І недоліком ми вважаємо, що досі це українське ім'я при перекладі на російську змінює написання, хоча для цього імені з інших мов такої практики нема.

Миколу характеризують як особистість з аналітичним розумом, стриманого зосередженого на справах. Тому з повагою ставтеся до його імені.

А Днів Ангола у році кілька, найпопулярніші весняний та зимовий – 6 грудня та 9 травня.