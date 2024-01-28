Поэтому довольно часто земляки употребляют заимствования. Поэтому Образование 24 продолжает знакомить с собственно украинскими словами, которым вы можете уделять меньше внимания.
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Какие иноязычные слова заменить украинскими
В сорок четвертой подборке предлагаем вам еще 10 популярных иностранных слов заменить удельными. Также подскажем, какие украинские соответствия имеют эти заимствования.
Поэтому вашему вниманию – небольшая подборка:
- директива – настанова, вказівка, розпорядження;
- ілюмінація – освітлення;
- індиферентність – байдужість;
- параметр – міра, величина;
- синтез – єднання, поєднання, сполучення;
- корективи – поправки;
- потенційний – можливий;
- репродукувати – відтворювати;
- моніторинг – вивчення, дослідження;
- інертний – млявий, байдужий, малорухливий.