Поэтому довольно часто земляки употребляют заимствования. Поэтому Образование 24 продолжает знакомить с собственно украинскими словами, которым вы можете уделять меньше внимания.

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Какие иноязычные слова заменить украинскими

В сорок четвертой подборке предлагаем вам еще 10 популярных иностранных слов заменить удельными. Также подскажем, какие украинские соответствия имеют эти заимствования.

Поэтому вашему вниманию – небольшая подборка:

директива – настанова, вказівка, розпорядження;

ілюмінація – освітлення;

індиферентність – байдужість;

параметр – міра, величина;

синтез – єднання, поєднання, сполучення;

корективи – поправки;

потенційний – можливий;

репродукувати – відтворювати;

моніторинг – вивчення, дослідження;

інертний – млявий, байдужий, малорухливий.

Любите родной язык и употребляйте больше удельных слов!