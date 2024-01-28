Поэтому довольно часто земляки употребляют заимствования. Поэтому Образование 24 продолжает знакомить с собственно украинскими словами, которым вы можете уделять меньше внимания.

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Какие иноязычные слова заменить украинскими

В сорок четвертой подборке предлагаем вам еще 10 популярных иностранных слов заменить удельными. Также подскажем, какие украинские соответствия имеют эти заимствования.

Поэтому вашему вниманию – небольшая подборка:

  • директива – настанова, вказівка, розпорядження;
  • ілюмінація – освітлення;
  • індиферентність – байдужість;
  • параметр – міра, величина;
  • синтез – єднання, поєднання, сполучення;
  • корективи – поправки;
  • потенційний – можливий;
  • репродукувати – відтворювати;
  • моніторинг – вивчення, дослідження;
  • інертний – млявий, байдужий, малорухливий.