Они часто предпочитают заимствования. Поэтому Образование 24 предлагает употреблять больше собственно украинских слов.

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Какими красивыми украинскими словами заменить популярные иноязычные

Так, в сорок третьей подборке предлагаем вам заменить десять популярных иностранных слов, которые вы можете употреблять или слышать из уст других. Также приводим их красивые украинские аналоги, которые стоит запомнить.

  • Реалізувати – здійснити;
  • соціологія – суспільствознавство;
  • трансформація – перетворення, зміна;
  • коаліція – об'єднання, союз;
  • домінувати – панувати, переважати;
  • індустрія – промисловість;
  • актуальний – сучасний, важливий;
  • пролонгований – продовжений;
  • реформа – перетворення, зміна;
  • резонанс – відголос.