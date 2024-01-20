Они часто предпочитают заимствования. Поэтому Образование 24 предлагает употреблять больше собственно украинских слов.

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Какими красивыми украинскими словами заменить популярные иноязычные

Так, в сорок третьей подборке предлагаем вам заменить десять популярных иностранных слов, которые вы можете употреблять или слышать из уст других. Также приводим их красивые украинские аналоги, которые стоит запомнить.

Реалізувати – здійснити;

соціологія – суспільствознавство;

трансформація – перетворення, зміна;

коаліція – об'єднання, союз;

домінувати – панувати, переважати;

індустрія – промисловість;

актуальний – сучасний, важливий;

пролонгований – продовжений;

реформа – перетворення, зміна;

резонанс – відголос.

Любите украинский язык и совершенствуйте его каждый день!