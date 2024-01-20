Натомість вони часто віддають перевагу запозиченням. Тому Освіта 24 пропонує вживати більше власне українських слів.

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Якими красивими українськими словами замінити популярні іншомовні

Так, у сорок третій добірці пропонуємо вам замінити десять популярних іншомовних слів, які ви можете вживати або чути з уст інших. Також подаємо їхні красиві українські відповідники, які варто запам'ятати.

Реалізувати – здійснити;

соціологія – суспільствознавство;

трансформація – перетворення, зміна;

коаліція – об'єднання, союз;

домінувати – панувати, переважати;

індустрія – промисловість;

актуальний – сучасний, важливий;

пролонгований – продовжений;

реформа – перетворення, зміна;

резонанс – відголос.

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