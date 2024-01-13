А в мовленні окремих українців запозичення можуть взагалі переважати питомі слова. Тож Освіта 24 радить повертатися до свого та віддавати перевагу словам зі солов'їної.

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Якими красивими українськими словами замінити популярні іншомовні

Так, у сорок другій добірці пропонуємо вам замінити ще десять популярних запозичень, які ви можете чути з уст своїх співрозмовників ледь не кожного дня. При цьому пропонуємо запам'ятати красиві їхні українські відповідники.

Тож до вашої уваги – невелика добірка:

деструктивний – руйнівний;

ліквідація – знищення, скасування, припинення діяльності;

структура – будова, взаєморозміщення, форма;

тротуар – хідник;

натуральний – природний;

Зверніть увагу! Правильно казати "природний" – слова "природній" у сучасній українській літературній мові немає.

плюралізм – множинність;

негативний – заперечний, від'ємний, поганий щодо властивостей;

контракт – договір, угода;

адекватний – тотожний, рівний, відповідний;

дистриб'ютор – розповсюджувач.

Любіть рідну мову та плекайте та вдосконалюйте її!