А в мовленні окремих українців запозичення можуть взагалі переважати питомі слова. Тож Освіта 24 радить повертатися до свого та віддавати перевагу словам зі солов'їної.
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Якими красивими українськими словами замінити популярні іншомовні
Так, у сорок другій добірці пропонуємо вам замінити ще десять популярних запозичень, які ви можете чути з уст своїх співрозмовників ледь не кожного дня. При цьому пропонуємо запам'ятати красиві їхні українські відповідники.
Тож до вашої уваги – невелика добірка:
- деструктивний – руйнівний;
- ліквідація – знищення, скасування, припинення діяльності;
- структура – будова, взаєморозміщення, форма;
- тротуар – хідник;
- натуральний – природний;
- плюралізм – множинність;
- негативний – заперечний, від'ємний, поганий щодо властивостей;
- контракт – договір, угода;
- адекватний – тотожний, рівний, відповідний;
- дистриб'ютор – розповсюджувач.