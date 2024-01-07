Натомість Освіта 24 радить віддавати перевагу українським. Які іншомовні слова варто замінити, читайте далі.

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Якими цікавими українськими словами замінити запозичені

У сорок першій добірці розповімо вам, які запозичені слова ви можете вживати у час свят і не тільки, чи навіть почути окремі випадково і не знати їхнього значення. Також пропонуємо красиві українські відповідники до цих слів.

Тож до вашої уваги – невелика добірка:

  • кулінарія – куховарство;
  • традиція – звичай;
  • меню – стравопис;
  • чизкейк – сирник;

Зауважимо, що в українській мові сирник є аналогом чизкейка, однак господині на Галичині можуть з цим посперечатися.

  • лук – образ,
  • фото – світлина;
  • комфорт – зручність;
  • іміжд – образ;
  • юзер – користувач;
  • топовий – найкращий.