Вместо этого Образование 24 советует отдавать предпочтение украинским. Какие иноязычные слова следует заменить, читайте дальше.
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Какими интересными украинскими словами заменить заимствованные
В сорок первой подборке расскажем вам, какие заимствованные слова вы можете употреблять во время праздников и не только или даже услышать отдельные случайно и не знать их значения. Также предлагаем красивые украинские соответствия этим словам.
Поэтому вашему вниманию – небольшая подборка:
- кулінарія – куховарство;
- традиція – звичай;
- меню – стравопис;
- чизкейк – сирник;
Отметим, что в украинском языке сырник является аналогом чизкейка, однако хозяйки на Галичине могут с этим поспорить.
- лук – образ,
- фото – світлина;
- комфорт – зручність;
- іміжд – образ;
- юзер – користувач;
- топовий – найкращий.