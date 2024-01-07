Вместо этого Образование 24 советует отдавать предпочтение украинским. Какие иноязычные слова следует заменить, читайте дальше.

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Какими интересными украинскими словами заменить заимствованные

В сорок первой подборке расскажем вам, какие заимствованные слова вы можете употреблять во время праздников и не только или даже услышать отдельные случайно и не знать их значения. Также предлагаем красивые украинские соответствия этим словам.

Поэтому вашему вниманию – небольшая подборка:

  • кулінарія – куховарство;
  • традиція – звичай;
  • меню – стравопис;
  • чизкейк – сирник;

Отметим, что в украинском языке сырник является аналогом чизкейка, однако хозяйки на Галичине могут с этим поспорить.

  • лук – образ,
  • фото – світлина;
  • комфорт – зручність;
  • іміжд – образ;
  • юзер – користувач;
  • топовий – найкращий.