Образование 24 при этом советует в своих речах и пожеланиях употреблять больше удельных слов. И заменить этими красивыми соответствиями с родного языка иноязычные слова.
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Какие иноязычные слова о Новом году заменить украинскими
В сороковой подборке расскажем вам, какие иноязычные слова можно употреблять или услышать о Новом году и его праздновании. При этом предлагаем вам заменить 10 популярных заимствований по этой теме и вкрапить в свои новогодние речи и разговоры более удельных.
Так, предлагаем вам небольшую подборку праздничных слов, которые вы можете использовать уже сегодня.
- ілюмінація – освітлення;
- конкурс – змагання;
- івент – захід, подія;
- кавер – переспів;
- спіч – промова;
- челендж – виклик;
- момент – мить;
- реалізувати – здійснити;
- спікер – речник;
- толерантність – терпимість;
- стрес – напруга, потрясіння;
- шоу – видовище.