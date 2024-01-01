Образование 24 при этом советует в своих речах и пожеланиях употреблять больше удельных слов. И заменить этими красивыми соответствиями с родного языка иноязычные слова.

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Какие иноязычные слова о Новом году заменить украинскими

В сороковой подборке расскажем вам, какие иноязычные слова можно употреблять или услышать о Новом году и его праздновании. При этом предлагаем вам заменить 10 популярных заимствований по этой теме и вкрапить в свои новогодние речи и разговоры более удельных.

Так, предлагаем вам небольшую подборку праздничных слов, которые вы можете использовать уже сегодня.

ілюмінація – освітлення;

конкурс – змагання;

івент – захід, подія;

кавер – переспів;

спіч – промова;

челендж – виклик;

момент – мить;

реалізувати – здійснити;

спікер – речник;

толерантність – терпимість;

стрес – напруга, потрясіння;

шоу – видовище.

Так что с Новым годом, дорогие украинцы! Пусть он подарит нашему государству долгожданную Победу над агрессором и мир!