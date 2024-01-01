Освіта 24 при цьому радить у своїх промовах і побажаннях вживати більше питомих слів. І замінити цими красивими відповідниками з рідної мови іншомовні слова.

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Які іншомовні слова про Новий рік замінити українськими

У сороковій добірці розповімо вам, які іншомовні слова ви можете вживати чи почути про Новий рік та його святкування. При цьому пропонуємо вам замінити 10 популярних запозичень на цю тему і вкрапити у свої новорічні промови та розмови більше питомих.

Так, пропонуємо вам невеличку добірку святкових слів, які ви можете використовувати вже сьогодні.

ілюмінація – освітлення;

конкурс – змагання;

івент – захід, подія;

кавер – переспів;

спіч – промова;

челендж – виклик;

момент – мить;

реалізувати – здійснити;

спікер – речник;

толерантність – терпимість;

стрес – напруга, потрясіння;

шоу – видовище.

Тож з Новим роком, дорогі українці! Нехай він подарує нашій державі довгоочікувану Перемогу над агресором та мир!