Освіта 24 при цьому радить у своїх промовах і побажаннях вживати більше питомих слів. І замінити цими красивими відповідниками з рідної мови іншомовні слова.
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Які іншомовні слова про Новий рік замінити українськими
У сороковій добірці розповімо вам, які іншомовні слова ви можете вживати чи почути про Новий рік та його святкування. При цьому пропонуємо вам замінити 10 популярних запозичень на цю тему і вкрапити у свої новорічні промови та розмови більше питомих.
Так, пропонуємо вам невеличку добірку святкових слів, які ви можете використовувати вже сьогодні.
- ілюмінація – освітлення;
- конкурс – змагання;
- івент – захід, подія;
- кавер – переспів;
- спіч – промова;
- челендж – виклик;
- момент – мить;
- реалізувати – здійснити;
- спікер – речник;
- толерантність – терпимість;
- стрес – напруга, потрясіння;
- шоу – видовище.