Освіта 24 при цьому радить у своїх промовах і побажаннях вживати більше питомих слів. І замінити цими красивими відповідниками з рідної мови іншомовні слова.

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Які іншомовні слова про Новий рік замінити українськими

У сороковій добірці розповімо вам, які іншомовні слова ви можете вживати чи почути про Новий рік та його святкування. При цьому пропонуємо вам замінити 10 популярних запозичень на цю тему і вкрапити у свої новорічні промови та розмови більше питомих.

Так, пропонуємо вам невеличку добірку святкових слів, які ви можете використовувати вже сьогодні.

  • ілюмінація – освітлення;
  • конкурс – змагання;
  • івент – захід, подія;
  • кавер – переспів;
  • спіч – промова;
  • челендж – виклик;
  • момент – мить;
  • реалізувати – здійснити;
  • спікер – речник;
  • толерантність – терпимість;
  • стрес – напруга, потрясіння;
  • шоу – видовище.