Освіта 24 натомість радить вживати частіше слова з рідної мови. І у переддень Святвечора розповімо вам, які цікаві святкові слова зі солов'їної варто вживати частіше.

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Як замінити іншомовні слова про свята українськими

У тридцять дев'ятій добірці радимо вам замінити десять популярних іншомовних слів, які ви можете вживати у час різдвяно-новорічних свят. І пропонуємо натомість вкрапити у своє мовлення милозвучні їхні відповідники з української мови.

  • фотографія – світлина, знимка (діал.);
  • оригінал – першотвір;
  • прайс – ціна;
  • фейк – неправда, брехня;

Святкуйте Різдво у колі родини, згадуйте першотвори колядок, робіть світлини на згадку. Але при цьому пам'ятайте ціну соборності України та не вірте брехні ворогів.

  • імідж – образ;
  • донейт (донат) – внесок;
  • інвестиція – вклад;

І так само, як ви подбали про свій образ на свята, зробіть свій внесок на благо української армії. Адже це ваш черговий маленький вклад у Перемогу нашої країни.

  • інертний – млявий, байдужий;
  • пасивний – бездіяльний;
  • консолідувати – об'єднувати, згуртовувати;

Не будьте при цьому байдужими, бездіяльними, адже важливо, зокрема й у час свят, бути важливою частинкою згуртованого українського суспільства.