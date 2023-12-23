Освіта 24 натомість радить вживати частіше слова з рідної мови. І у переддень Святвечора розповімо вам, які цікаві святкові слова зі солов'їної варто вживати частіше.
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Як замінити іншомовні слова про свята українськими
У тридцять дев'ятій добірці радимо вам замінити десять популярних іншомовних слів, які ви можете вживати у час різдвяно-новорічних свят. І пропонуємо натомість вкрапити у своє мовлення милозвучні їхні відповідники з української мови.
- фотографія – світлина, знимка (діал.);
- оригінал – першотвір;
- прайс – ціна;
- фейк – неправда, брехня;
Святкуйте Різдво у колі родини, згадуйте першотвори колядок, робіть світлини на згадку. Але при цьому пам'ятайте ціну соборності України та не вірте брехні ворогів.
- імідж – образ;
- донейт (донат) – внесок;
- інвестиція – вклад;
І так само, як ви подбали про свій образ на свята, зробіть свій внесок на благо української армії. Адже це ваш черговий маленький вклад у Перемогу нашої країни.
- інертний – млявий, байдужий;
- пасивний – бездіяльний;
- консолідувати – об'єднувати, згуртовувати;
Не будьте при цьому байдужими, бездіяльними, адже важливо, зокрема й у час свят, бути важливою частинкою згуртованого українського суспільства.