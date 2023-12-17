Принаймні вони такими здаються, адже краяни не завжди знають, яким власне українським словом замінити іншомовне. Тож Освіта 24 допоможе краще пізнати рідну мову.

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Як замінити поширені іншомовні слова українськими

У тридцять восьмій добірці пропонуємо вам ще 10 цікавих іншомовних слів, які функціонують в українській мові. При цьому розповідаємо, як їх можна замінити і якими саме красивими питомими словами. Розпочати можете просто зараз.

Зауважимо при цьому, що чимало відповідників можуть складатися із кількох слів, мати ширше значення чи дещо відрізнятися.

Тож до вашої уваги – наша чергова добірка:

маркетинг – торгівля;

оригінал – першотвір;

аграрний – земельний;

У цьому разі зауважимо: якщо ви говорите конкретно, до прикладу, про аграрний факультет у виші, то назвати його земельним не вийде.

концентрація – зосередження, скупчення;

натуральний – природний;

преціозний – витончений, манірний;

гіпотетичний – здогадний, домислений; заснований на гіпотезі;

контрастний – протилежний;

рентабельний – дохідний; той, що дає прибуток;

сфера – царина, галузь, орбіта, оточення.

Тож любіть українську мову та пізнавайте її краще!