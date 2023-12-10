Ба більше: краяни навіть можуть частіше вживати саме іншомовні слова, аніж українські. Тож Освіта 24 допоможе зосередитися на словах з рідної мови.

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Як замінити поширені іншомовні слова українськими

У тридцять сьомій добірці пропонуємо вам замінити 10 популярних запозичених слів українськими. При цьому підкажемо питомі синоніми до цих запозичень. Тому сміливо запам'ятовуйте їх і вживайте вже сьогодні.

  • інтернаціональний – міжнародний;
  • стагнація – застій;
  • корективи – поправки;
  • синтез – єднання, поєднання, сполучення;
  • моніторинг – вивчення, дослідження;
  • стабільність – сталість, незмінність;
  • акомпанувати – супроводжувати;
  • дебати – обговорення;
  • легітимний – законний, правомірний;
  • конфронтація – протистояння, зіткнення.