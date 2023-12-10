Ба більше: краяни навіть можуть частіше вживати саме іншомовні слова, аніж українські. Тож Освіта 24 допоможе зосередитися на словах з рідної мови.
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Як замінити поширені іншомовні слова українськими
У тридцять сьомій добірці пропонуємо вам замінити 10 популярних запозичених слів українськими. При цьому підкажемо питомі синоніми до цих запозичень. Тому сміливо запам'ятовуйте їх і вживайте вже сьогодні.
- інтернаціональний – міжнародний;
- стагнація – застій;
- корективи – поправки;
- синтез – єднання, поєднання, сполучення;
- моніторинг – вивчення, дослідження;
- стабільність – сталість, незмінність;
- акомпанувати – супроводжувати;
- дебати – обговорення;
- легітимний – законний, правомірний;
- конфронтація – протистояння, зіткнення.