Ба більше: краяни навіть можуть частіше вживати саме іншомовні слова, аніж українські. Тож Освіта 24 допоможе зосередитися на словах з рідної мови.

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Як замінити поширені іншомовні слова українськими

У тридцять сьомій добірці пропонуємо вам замінити 10 популярних запозичених слів українськими. При цьому підкажемо питомі синоніми до цих запозичень. Тому сміливо запам'ятовуйте їх і вживайте вже сьогодні.

інтернаціональний – міжнародний;

стагнація – застій;

корективи – поправки;

синтез – єднання, поєднання, сполучення;

моніторинг – вивчення, дослідження;

стабільність – сталість, незмінність;

акомпанувати – супроводжувати;

дебати – обговорення;

легітимний – законний, правомірний;

конфронтація – протистояння, зіткнення.

Успіхів! Вдосконалюйте своє мовлення щодня!