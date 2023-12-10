Более того: краяне даже могут чаще употреблять именно иноязычные слова, чем украинские. Так что Образование 24 поможет сосредоточиться на словах с родного языка.

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Как заменить распространенные иноязычные слова украинскими

В тридцать седьмой подборке предлагаем вам заменить 10 популярных заимствованных слов украинскими. При этом подскажем удельные синонимы к этим заимствованиям. Потому смело запоминайте их и употребляйте уже сегодня.

інтернаціональний – міжнародний;

стагнація – застій;

корективи – поправки;

синтез – єднання, поєднання, сполучення;

моніторинг – вивчення, дослідження;

стабільність – сталість, незмінність;

акомпанувати – супроводжувати;

дебати – обговорення;

легітимний – законний, правомірний;

конфронтація – протистояння, зіткнення.

Удачи! Совершенствуйте свою речь каждый день!