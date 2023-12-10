Более того: краяне даже могут чаще употреблять именно иноязычные слова, чем украинские. Так что Образование 24 поможет сосредоточиться на словах с родного языка.

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Как заменить распространенные иноязычные слова украинскими

В тридцать седьмой подборке предлагаем вам заменить 10 популярных заимствованных слов украинскими. При этом подскажем удельные синонимы к этим заимствованиям. Потому смело запоминайте их и употребляйте уже сегодня.

  • інтернаціональний – міжнародний;
  • стагнація – застій;
  • корективи – поправки;
  • синтез – єднання, поєднання, сполучення;
  • моніторинг – вивчення, дослідження;
  • стабільність – сталість, незмінність;
  • акомпанувати – супроводжувати;
  • дебати – обговорення;
  • легітимний – законний, правомірний;
  • конфронтація – протистояння, зіткнення.