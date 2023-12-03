Так что Образование 24 советует отдавать предпочтение именно им. При этом поможет это сделать, чтобы вы усовершенствовали свою речь.

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Как заменить распространенные иноязычные слова украинскими

В тридцать шестой подборок и предлагаем вам десять заимствованных слов заменить удельными украинскими. Вы можете это сделать сегодня. Еще и похвастаетесь знанием родного языка.

Поэтому вашему вниманию – небольшая подборка:

  • аналіз – розбір;
  • дайджест – короткий виклад;
  • симптом – ознака, прикмета;
  • регенерація – відновлення;
  • мобільність – рухомість;
  • конфронтація – протистояння;
  • лімітувати – обмежувати;
  • комфорт – зручність;
  • імпорт – ввезення;
  • голкіпер – воротар.