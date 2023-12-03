Так что Образование 24 советует отдавать предпочтение именно им. При этом поможет это сделать, чтобы вы усовершенствовали свою речь.
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Как заменить распространенные иноязычные слова украинскими
В тридцать шестой подборок и предлагаем вам десять заимствованных слов заменить удельными украинскими. Вы можете это сделать сегодня. Еще и похвастаетесь знанием родного языка.
Поэтому вашему вниманию – небольшая подборка:
- аналіз – розбір;
- дайджест – короткий виклад;
- симптом – ознака, прикмета;
- регенерація – відновлення;
- мобільність – рухомість;
- конфронтація – протистояння;
- лімітувати – обмежувати;
- комфорт – зручність;
- імпорт – ввезення;
- голкіпер – воротар.