Вместо этого Образование 24 советует внимательнее относиться к родному языку. При этом употреблять чаще удельные, а не иноязычные слова.

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Как заменить распространенные иноязычные слова украинскими

Так что в тридцать пятой подборке предлагаем вам еще десять популярных заимствований для замены. При этом уточняем, какие интересные слова с украинского языка вы можете употреблять вместо модных, по вашему мнению, иностранных.

Так что не сомневайтесь, а замените эти 10 слов прямо сейчас.

  • Нюанси – тонкощі;
  • результат – наслідок, висновок, підсумок;
  • протектор – захисник, покровитель;
  • стагнація – застій;
  • прогноз – передбачення;
  • ілюмінація – освітлення
  • експлуатація – систематичне використання, привласнення;
  • дистилювати – очищувати;
  • гуманність – людяність;
  • синхронно – одночасно.