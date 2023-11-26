Вместо этого Образование 24 советует внимательнее относиться к родному языку. При этом употреблять чаще удельные, а не иноязычные слова.

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Как заменить распространенные иноязычные слова украинскими

Так что в тридцать пятой подборке предлагаем вам еще десять популярных заимствований для замены. При этом уточняем, какие интересные слова с украинского языка вы можете употреблять вместо модных, по вашему мнению, иностранных.

Так что не сомневайтесь, а замените эти 10 слов прямо сейчас.

Нюанси – тонкощі;

результат – наслідок, висновок, підсумок;

протектор – захисник, покровитель;

стагнація – застій;

прогноз – передбачення;

ілюмінація – освітлення

експлуатація – систематичне використання, привласнення;

дистилювати – очищувати;

гуманність – людяність;

синхронно – одночасно.

Лелейте родной язык, выражайтесь грамотно и красиво!