Натомість Освіта 24 радить уважніше ставитися до рідної мови. При цьому вживати частіше питомі, а не іншомовні слова.

Дивіться також Якими красивими українськими словами замінити сигнал, аромат і масивний

Як замінити поширені іншомовні слова українськими

Тож у тридцять п'ятій добірці пропонуємо вам ще десять популярних запозичень для заміни. При цьому уточнюємо, які цікаві слова з української мови ви можете вживати замість модних, на вашу думку, іншомовних.

Тож не вагайтесь, а замініть ці 10 слів просто зараз.

Нюанси – тонкощі;

результат – наслідок, висновок, підсумок;

протектор – захисник, покровитель;

стагнація – застій;

прогноз – передбачення;

ілюмінація – освітлення

експлуатація – систематичне використання, привласнення;

дистилювати – очищувати;

гуманність – людяність;

синхронно – одночасно.

Плекайте рідну мову, висловлюйтесь грамотно та красиво!