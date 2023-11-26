Натомість Освіта 24 радить уважніше ставитися до рідної мови. При цьому вживати частіше питомі, а не іншомовні слова.

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Як замінити поширені іншомовні слова українськими

Тож у тридцять п'ятій добірці пропонуємо вам ще десять популярних запозичень для заміни. При цьому уточнюємо, які цікаві слова з української мови ви можете вживати замість модних, на вашу думку, іншомовних.

Тож не вагайтесь, а замініть ці 10 слів просто зараз.

  • Нюанси – тонкощі;
  • результат – наслідок, висновок, підсумок;
  • протектор – захисник, покровитель;
  • стагнація – застій;
  • прогноз – передбачення;
  • ілюмінація – освітлення
  • експлуатація – систематичне використання, привласнення;
  • дистилювати – очищувати;
  • гуманність – людяність;
  • синхронно – одночасно.