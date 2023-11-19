Однак українська мова може похизуватися чудовими відповідниками. Тож Освіта 24 радить віддавати перевагу саме словам зі солов'їної.

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Як замінити популярні іншомовні слова українськими

Так, у тридцять четвертій добірці підкажемо вам ще десять популярних запозичень, які ви можете вживати. При цьому наводимо їхні відповідники та радимо замінити ними іншомовні слова. Це ви можете зробити вже зараз.

  • Рюкзак – наплічник;
  • монстр – потвора, страховисько;
  • юзер – користувач;
  • аромат – пахощі, приємний запах;
  • білет – квиток (але студенти на іспитах отримують білети);
  • колектив – гурт;
  • масивний – дебелий; суцільний, щільний;
  • пакт – угода, договір;
  • репродукція – відтворення;
  • сигнал – оповістка, знак.