Однак українська мова може похизуватися чудовими відповідниками. Тож Освіта 24 радить віддавати перевагу саме словам зі солов'їної.
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Як замінити популярні іншомовні слова українськими
Так, у тридцять четвертій добірці підкажемо вам ще десять популярних запозичень, які ви можете вживати. При цьому наводимо їхні відповідники та радимо замінити ними іншомовні слова. Це ви можете зробити вже зараз.
- Рюкзак – наплічник;
- монстр – потвора, страховисько;
- юзер – користувач;
- аромат – пахощі, приємний запах;
- білет – квиток (але студенти на іспитах отримують білети);
- колектив – гурт;
- масивний – дебелий; суцільний, щільний;
- пакт – угода, договір;
- репродукція – відтворення;
- сигнал – оповістка, знак.