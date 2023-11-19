Однак українська мова може похизуватися чудовими відповідниками. Тож Освіта 24 радить віддавати перевагу саме словам зі солов'їної.

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Як замінити популярні іншомовні слова українськими

Так, у тридцять четвертій добірці підкажемо вам ще десять популярних запозичень, які ви можете вживати. При цьому наводимо їхні відповідники та радимо замінити ними іншомовні слова. Це ви можете зробити вже зараз.

Рюкзак – наплічник;

монстр – потвора, страховисько;

юзер – користувач;

аромат – пахощі, приємний запах;

білет – квиток (але студенти на іспитах отримують білети);

колектив – гурт;

масивний – дебелий; суцільний, щільний;

пакт – угода, договір;

репродукція – відтворення;

сигнал – оповістка, знак.

Тож успіху вам у покращенні вашої української! Любіть рідну мову та вдосконалюйте своє мовлення!