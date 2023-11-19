Однако украинский язык может похвастаться отличными соответсвиями. Так что Образование 24 советует отдавать предпочтение именно словам из соловьиной.

Смотрите также Какими красивыми украинскими словами заменить аэропорт, визит и резерв

Как заменить популярные иноязычные слова украинскими

Так, у тридцать четвертой подборке подскажем вам еще десять популярных заимствований, которые вы можете употреблять. При этом приводим их соответствия и рекомендуем заменить ими иноязычные слова. Это вы можете сделать уже сейчас.

  • Рюкзак – наплічник;
  • монстр – потвора, страховисько;
  • юзер – користувач;
  • аромат – пахощі, приємний запах;
  • білет – квиток (але студенти на іспитах отримують білети);
  • колектив – гурт;
  • масивний – дебелий; суцільний, щільний;
  • пакт – угода, договір;
  • репродукція – відтворення;
  • сигнал – оповістка, знак.