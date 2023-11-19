Однако украинский язык может похвастаться отличными соответсвиями. Так что Образование 24 советует отдавать предпочтение именно словам из соловьиной.
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Как заменить популярные иноязычные слова украинскими
Так, у тридцать четвертой подборке подскажем вам еще десять популярных заимствований, которые вы можете употреблять. При этом приводим их соответствия и рекомендуем заменить ими иноязычные слова. Это вы можете сделать уже сейчас.
- Рюкзак – наплічник;
- монстр – потвора, страховисько;
- юзер – користувач;
- аромат – пахощі, приємний запах;
- білет – квиток (але студенти на іспитах отримують білети);
- колектив – гурт;
- масивний – дебелий; суцільний, щільний;
- пакт – угода, договір;
- репродукція – відтворення;
- сигнал – оповістка, знак.