Однако украинский язык может похвастаться отличными соответсвиями. Так что Образование 24 советует отдавать предпочтение именно словам из соловьиной.

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Как заменить популярные иноязычные слова украинскими

Так, у тридцать четвертой подборке подскажем вам еще десять популярных заимствований, которые вы можете употреблять. При этом приводим их соответствия и рекомендуем заменить ими иноязычные слова. Это вы можете сделать уже сейчас.

Рюкзак – наплічник;

монстр – потвора, страховисько;

юзер – користувач;

аромат – пахощі, приємний запах;

білет – квиток (але студенти на іспитах отримують білети);

колектив – гурт;

масивний – дебелий; суцільний, щільний;

пакт – угода, договір;

репродукція – відтворення;

сигнал – оповістка, знак.

Так что успеха вам в улучшении вашего украинского! Любите родной язык и совершенствуйте свою речь!