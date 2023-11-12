И не переживайте, что ваша речь будет казаться не такой современной. Напротив – вы продемонстрируете собеседникам значительную осведомленность в родном языке.

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Как заменить популярные иноязычные слова украинскими

В тридцать третий подборке Образование 24 предлагает вам еще десяток заимствованных слов, которые можно и следует заменить украинскими. Также "рассекречиваем" их красивые соответствия из соловьиной. Так что смело употребляйте эти слова уже сегодня.

Аеропорт – летовище;

дистанція – відстань;

фіаско – провал, невдача;

консенсус – згода, одностайність;

візит – відвідини;

резерв – запас; джерело нових сил;

бібліотека – книгозбірня;

момент – мить;

менеджмент – управління;

прогрес – поступ.