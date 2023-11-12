І не переживайте, що ваше мовлення здаватиметься не таким сучасним. Навпаки – ви продемонструєте співрозмовникам значну обізнаність у рідній мові.

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Як замінити популярні іншомовні слова українськими

У тридцять третій добірці Освіта 24 пропонує вам ще десяток запозичених слів, які можна і варто замінити українськими. Також "розсекречуємо" їхні красиві відповідники зі солов'їної. Тож сміливо вживайте ці слова вже сьогодні.

  • Аеропорт – летовище;
  • дистанція – відстань;
  • фіаско – провал, невдача;
  • консенсус – згода, одностайність;
  • візит – відвідини;
  • резерв – запас; джерело нових сил;
  • бібліотека – книгозбірня;
  • момент – мить;
  • менеджмент – управління;
  • прогрес – поступ.