Останні здаються їм моднішими. Однак Освіта 24 радить все ж збагачувати своє мовлення красивими словами з рідної мови.

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Як замінити популярні іншомовні слова українськими

У тридцять другій добірці пропонуємо вам замінити ще 10 іншомовних слів, які ви можете вживати. При цьому "даруємо" красиві їхні відповідники, які є питомими українськими словами. Вкраплювати їх у своє мовлення ви можете вже сьогодні.

  • стрес – напруження, потрясіння;
  • дуель – поєдинок, двобій, герць.
  • толерантність – терпимість;
  • форум – захід, зібрання;
  • кредитор – позикодавець;
  • конкурент – суперник;
  • домінувати – панувати, переважати;
  • структура – будова;
  • ігнорувати – не помічати, нехтувати, легковажити;
  • директива – вказівка, розпорядження.