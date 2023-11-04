Останні здаються їм моднішими. Однак Освіта 24 радить все ж збагачувати своє мовлення красивими словами з рідної мови.

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Як замінити популярні іншомовні слова українськими

У тридцять другій добірці пропонуємо вам замінити ще 10 іншомовних слів, які ви можете вживати. При цьому "даруємо" красиві їхні відповідники, які є питомими українськими словами. Вкраплювати їх у своє мовлення ви можете вже сьогодні.

стрес – напруження, потрясіння;

– напруження, потрясіння; дуель – поєдинок, двобій, герць.

– поєдинок, двобій, герць. толерантність – терпимість;

– терпимість; форум – захід, зібрання;

– захід, зібрання; кредитор – позикодавець;

– позикодавець; конкурент – суперник;

– суперник; домінувати – панувати, переважати;

– панувати, переважати; структура – будова;

– будова; ігнорувати – не помічати, нехтувати, легковажити;

– не помічати, нехтувати, легковажити; директива – вказівка, розпорядження.

Тож успіхів вам у покращенні української мови!