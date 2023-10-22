Причому слова зі солов'їної нічим не гірші, а навіть іноді милозвучніші, ніж з інших мов. Тож Освіта 24 підкаже, як збагатити своє мовлення більшою кількістю питомих слів.
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Як замінити популярні іншомовні слова українськими
У тридцять першій добірці пропонуємо вам ще 10 часто вживаних іншомовних слів. А також – їхні відповідники в українській мові, які ви можете вживати вже відсьогодні.
- компенсація – відшкодування;
- аванс – завдаток;
- пауза – перерва, зупинка;
- неологізм – новотвір;
- оракул – віщун;
- перманентний – безперервний, постійний;
- реакція – відголос, відгук;
- фундатор – засновник;
- бравурний – гучний, бадьорий, урочистий;
- адаптувати – пристосовувати.