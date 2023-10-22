Причому слова зі солов'їної нічим не гірші, а навіть іноді милозвучніші, ніж з інших мов. Тож Освіта 24 підкаже, як збагатити своє мовлення більшою кількістю питомих слів.

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Як замінити популярні іншомовні слова українськими

У тридцять першій добірці пропонуємо вам ще 10 часто вживаних іншомовних слів. А також – їхні відповідники в українській мові, які ви можете вживати вже відсьогодні.

компенсація – відшкодування;

аванс – завдаток;

пауза – перерва, зупинка;

неологізм – новотвір;

оракул – віщун;

перманентний – безперервний, постійний;

реакція – відголос, відгук;

фундатор – засновник;

бравурний – гучний, бадьорий, урочистий;

адаптувати – пристосовувати.

Тож бажаємо вам успіхів у покращенні вашої української мови! Любіть та шануйте солов'їну!