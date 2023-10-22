Причому слова зі солов'їної нічим не гірші, а навіть іноді милозвучніші, ніж з інших мов. Тож Освіта 24 підкаже, як збагатити своє мовлення більшою кількістю питомих слів.

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Як замінити популярні іншомовні слова українськими

У тридцять першій добірці пропонуємо вам ще 10 часто вживаних іншомовних слів. А також – їхні відповідники в українській мові, які ви можете вживати вже відсьогодні.

  • компенсація – відшкодування;
  • аванс – завдаток;
  • пауза – перерва, зупинка;
  • неологізм – новотвір;
  • оракул – віщун;
  • перманентний – безперервний, постійний;
  • реакція – відголос, відгук;
  • фундатор – засновник;
  • бравурний – гучний, бадьорий, урочистий;
  • адаптувати – пристосовувати.