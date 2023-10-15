Здебільшого тому, що іншомовні слова можуть здаватися краянам сучаснішими. Однак Освіта 24 радить все ж більше звертати увагу на слова з рідної мови.

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Як замінити популярні іншомовні слова українськими

У тридцятій добірці пропонуємо вам ще 10 іншомовних слів, які можна легко замінити красивими словами зі солов'їної. А також – їхні милозвучні українські відповідники, які радимо вживати частіше.

гіпотетичний – здогадний, домислений;

імпорт – ввезення;

авантюрист – пройдисвіт, шукач пригод;

інтервенція – втручання, вторгнення;

кулінарія – куховарство;

лімітувати – обмежувати;

марґінес – поле, берег, окраїна;

аудієнція – офіційний прийом;

об'єктивний – неупереджений;

ревізія – перевірка.

Тож у час розквіту української мови у світі віддавайте перевагу саме питомим словам, а не запозиченням!