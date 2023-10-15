Здебільшого тому, що іншомовні слова можуть здаватися краянам сучаснішими. Однак Освіта 24 радить все ж більше звертати увагу на слова з рідної мови.

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Як замінити популярні іншомовні слова українськими

У тридцятій добірці пропонуємо вам ще 10 іншомовних слів, які можна легко замінити красивими словами зі солов'їної. А також – їхні милозвучні українські відповідники, які радимо вживати частіше.

  • гіпотетичний – здогадний, домислений;
  • імпорт – ввезення;
  • авантюрист – пройдисвіт, шукач пригод;
  • інтервенція – втручання, вторгнення;
  • кулінарія – куховарство;
  • лімітувати – обмежувати;
  • марґінес – поле, берег, окраїна;
  • аудієнція – офіційний прийом;
  • об'єктивний – неупереджений;
  • ревізія – перевірка.