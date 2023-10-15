Здебільшого тому, що іншомовні слова можуть здаватися краянам сучаснішими. Однак Освіта 24 радить все ж більше звертати увагу на слова з рідної мови.
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Як замінити популярні іншомовні слова українськими
У тридцятій добірці пропонуємо вам ще 10 іншомовних слів, які можна легко замінити красивими словами зі солов'їної. А також – їхні милозвучні українські відповідники, які радимо вживати частіше.
- гіпотетичний – здогадний, домислений;
- імпорт – ввезення;
- авантюрист – пройдисвіт, шукач пригод;
- інтервенція – втручання, вторгнення;
- кулінарія – куховарство;
- лімітувати – обмежувати;
- марґінес – поле, берег, окраїна;
- аудієнція – офіційний прийом;
- об'єктивний – неупереджений;
- ревізія – перевірка.