Натомість в українській мові є красиві відповідники до популярних запозичень, які нічим їм не поступаються. І Освіта 24 пропонує вам їх запам'ятати і активно вживати.
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Якими українськими відповідниками замінити популярні іншомовні слова
У двадцять дев'ятій добірці пропонуємо вам 10 популярних іншомовних слів, які ви можете часто чути. Також розповідаємо, які слова зі солов'їної мають подібне чи тотожне значення.
- лук – образ;
- меседж – повідомлення;
- скіл – уміння, навичка;
- дедлайн – кінцевий термін;
- гендер – стать;
- пранк – жарт, розіграш;
- лайфхак – порада
- кавер – переспів;
- івент – захід, подія;
- меню – стравопис.