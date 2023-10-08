Натомість в українській мові є красиві відповідники до популярних запозичень, які нічим їм не поступаються. І Освіта 24 пропонує вам їх запам'ятати і активно вживати.

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Якими українськими відповідниками замінити популярні іншомовні слова

У двадцять дев'ятій добірці пропонуємо вам 10 популярних іншомовних слів, які ви можете часто чути. Також розповідаємо, які слова зі солов'їної мають подібне чи тотожне значення.

лук – образ;

меседж – повідомлення;

скіл – уміння, навичка;

дедлайн – кінцевий термін;

гендер – стать;

пранк – жарт, розіграш;

лайфхак – порада

кавер – переспів;

івент – захід, подія;

меню – стравопис.

Тож не соромтесь віддавати перевагу питомим словам, а не запозиченим! Вдосконалюйте свою українську!