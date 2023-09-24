Тож 24 Канал радить віддавати перевагу саме висловам та словам зі солов'їної. Як це зробити, читайте у нашій добірці.

Дивіться також Зробіть ваше мовлення вишуканим: замініть ці іншомовні слова українськими

Які іншомовні слова варто замінити українськими

У двадцять восьмій добірці підкажемо вам десять запозичень, які ви можете легко замінити словами з рідної мови. А також допоможемо підібрати правильні та цікаві відповідники, аби ви "позбулися" іншомовних елементів у своєму мовленні.

інвестиція – вкладення;

маркетинг – торгівля;

прогрес – поступ;

шоу – видовище;

репродукувати – відтворювати;

ілюмінація – освітлення;

асиміляція – уподібнення;

дискомфорт – незручність;

конфронтація – протистояння;

мобільність – рухливість.

Тож успіху! Любіть українську мову та вдосконалюйте своє мовлення!