Тож 24 Канал радить віддавати перевагу саме висловам та словам зі солов'їної. Як це зробити, читайте у нашій добірці.
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Які іншомовні слова варто замінити українськими
У двадцять восьмій добірці підкажемо вам десять запозичень, які ви можете легко замінити словами з рідної мови. А також допоможемо підібрати правильні та цікаві відповідники, аби ви "позбулися" іншомовних елементів у своєму мовленні.
- інвестиція – вкладення;
- маркетинг – торгівля;
- прогрес – поступ;
- шоу – видовище;
- репродукувати – відтворювати;
- ілюмінація – освітлення;
- асиміляція – уподібнення;
- дискомфорт – незручність;
- конфронтація – протистояння;
- мобільність – рухливість.