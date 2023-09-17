І було б чудово, якби краяни використовували більше питомих слів, які іноді є цікавішими, аніж їхні запозичені синоніми. І 24 Канал у цьому допоможе.
Читайте Збагатіть своє мовлення: якими красивими українськими словами замінити популярні запозичення
Які іншомовні слова варто замінити українськими
У двадцять сьомій добірці пропонуємо вам десять іншомовних слів, які ви легко можете замінити українськими. А також підкажемо їхні відповідники, які не поступаються модним запозиченням.
- ілюзорний – уявний;
- елеґантний – модний, вишуканий;
- іронізувати – глузувати, насміхатися;
- колізія – зіткнення, суперечка;
- критерій – мірило;
- мавзолей – усипальня;
- лояльний – правослушний, відданий;
- містифікація – окозамилювання, вигадка, підробка;
- оранжерея – теплиця;
- постамент – підніжжя;
- реферат – доповідь.