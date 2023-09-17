І було б чудово, якби краяни використовували більше питомих слів, які іноді є цікавішими, аніж їхні запозичені синоніми. І 24 Канал у цьому допоможе.

Читайте Збагатіть своє мовлення: якими красивими українськими словами замінити популярні запозичення

Які іншомовні слова варто замінити українськими

У двадцять сьомій добірці пропонуємо вам десять іншомовних слів, які ви легко можете замінити українськими. А також підкажемо їхні відповідники, які не поступаються модним запозиченням.

  • ілюзорний – уявний;
  • елеґантний – модний, вишуканий;
  • іронізувати – глузувати, насміхатися;
  • колізія – зіткнення, суперечка;
  • критерій – мірило;
  • мавзолей – усипальня;
  • лояльний – правослушний, відданий;
  • містифікація – окозамилювання, вигадка, підробка;
  • оранжерея – теплиця;
  • постамент – підніжжя;
  • реферат – доповідь.