І було б чудово, якби краяни використовували більше питомих слів, які іноді є цікавішими, аніж їхні запозичені синоніми. І 24 Канал у цьому допоможе.

Читайте Збагатіть своє мовлення: якими красивими українськими словами замінити популярні запозичення

Які іншомовні слова варто замінити українськими

У двадцять сьомій добірці пропонуємо вам десять іншомовних слів, які ви легко можете замінити українськими. А також підкажемо їхні відповідники, які не поступаються модним запозиченням.

ілюзорний – уявний;

елеґантний – модний, вишуканий;

іронізувати – глузувати, насміхатися;

колізія – зіткнення, суперечка;

критерій – мірило;

мавзолей – усипальня;

лояльний – правослушний, відданий;

містифікація – окозамилювання, вигадка, підробка;

оранжерея – теплиця;

постамент – підніжжя;

реферат – доповідь.

Тож успіху! Частіше вживайте ці питомі слова і любіть українську мову!