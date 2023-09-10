24 Канал натомість радить все ж більше уваги приділяти словам зі солов’їної. При цьому підкажемо вам, які іншомовні слова і як ви можете замінити вже сьогодні.

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Які іншомовні слова варто замінити українськими

У двадцять шостій добірці пропонуємо вам ще десяток популярних запозичених слів, які мають красиві українські відповідники. При цьому підкажемо, якими саме словами з рідної мови замінити чужі.

Вживаючи їх, ви демонструватимете не лише свою освіченість, а й любов до рідної мови.

  • амбіція – самолюбство, гордість честолюбство;
  • регрес – занепад;
  • контрастний – протилежний;
  • електорат – виборці;
  • гуманність – людяність;
  • аналогія – подібність;
  • ресурси – запаси;
  • ідеальний – бездоганний, досконалий, довершений;
  • комплікація – ускладнення;
  • прейскурант – цінник, довідник цін.