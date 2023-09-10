24 Канал натомість радить все ж більше уваги приділяти словам зі солов’їної. При цьому підкажемо вам, які іншомовні слова і як ви можете замінити вже сьогодні.
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Які іншомовні слова варто замінити українськими
У двадцять шостій добірці пропонуємо вам ще десяток популярних запозичених слів, які мають красиві українські відповідники. При цьому підкажемо, якими саме словами з рідної мови замінити чужі.
Вживаючи їх, ви демонструватимете не лише свою освіченість, а й любов до рідної мови.
- амбіція – самолюбство, гордість честолюбство;
- регрес – занепад;
- контрастний – протилежний;
- електорат – виборці;
- гуманність – людяність;
- аналогія – подібність;
- ресурси – запаси;
- ідеальний – бездоганний, досконалий, довершений;
- комплікація – ускладнення;
- прейскурант – цінник, довідник цін.