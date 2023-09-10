24 Канал натомість радить все ж більше уваги приділяти словам зі солов’їної. При цьому підкажемо вам, які іншомовні слова і як ви можете замінити вже сьогодні.

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Які іншомовні слова варто замінити українськими

У двадцять шостій добірці пропонуємо вам ще десяток популярних запозичених слів, які мають красиві українські відповідники. При цьому підкажемо, якими саме словами з рідної мови замінити чужі.

Вживаючи їх, ви демонструватимете не лише свою освіченість, а й любов до рідної мови.

амбіція – самолюбство, гордість честолюбство;

регрес – занепад;

контрастний – протилежний;

електорат – виборці;

гуманність – людяність;

аналогія – подібність;

ресурси – запаси;

ідеальний – бездоганний, досконалий, довершений;

комплікація – ускладнення;

прейскурант – цінник, довідник цін.

Успіхів вам у покращенні української! Любіть свою мову та дбайте про неї!