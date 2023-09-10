24 Канал вместо этого советует все больше внимания уделять словам из соловьиной. При этом подскажем вам какие иноязычные слова и как вы можете заменить уже сегодня.

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Какие иноязычные слова следует заменить украинскими

В двадцать шестой подборке предлагаем вам еще десяток популярных заимствованных слов, у которых есть красивые украинские соответствия. При этом подскажем, какими именно словами из родного языка заменить чужие.

Употребляя их, вы будете демонстрировать не только свою образованность, но и любовь к родному языку.

  • амбіція – самолюбство, гордість честолюбство;
  • регрес – занепад;
  • контрастний – протилежний;
  • електорат – виборці;
  • гуманність – людяність;
  • аналогія – подібність;
  • ресурси – запаси;
  • ідеальний – бездоганний, досконалий, довершений;
  • комплікація – ускладнення;
  • прейскурант – цінник, довідник цін.