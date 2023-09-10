24 Канал вместо этого советует все больше внимания уделять словам из соловьиной. При этом подскажем вам какие иноязычные слова и как вы можете заменить уже сегодня.

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Какие иноязычные слова следует заменить украинскими

В двадцать шестой подборке предлагаем вам еще десяток популярных заимствованных слов, у которых есть красивые украинские соответствия. При этом подскажем, какими именно словами из родного языка заменить чужие.

Употребляя их, вы будете демонстрировать не только свою образованность, но и любовь к родному языку.

амбіція – самолюбство, гордість честолюбство;

регрес – занепад;

контрастний – протилежний;

електорат – виборці;

гуманність – людяність;

аналогія – подібність;

ресурси – запаси;

ідеальний – бездоганний, досконалий, довершений;

комплікація – ускладнення;

прейскурант – цінник, довідник цін.

Удачи вам в улучшении украинского! Любите свой язык и заботьтесь о нем!