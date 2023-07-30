Но во время расцвета соловьиной стоит заботиться о красоте и правильности своей речи более тщательно. И 24 Канал подскажет вам, какие иноязычные слова имеют красивые украинские соответствия.

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Какие иноязычные слова следует заменить украинскими

В двадцать пятой подборке предлагаем вам десяток заимствованных слов, которые вы без труда можете заменить словами из соловьиной. А также подскажем, какие красивые украинские соответствия имеют эти иноязычные слова.

компенсація – відшкодування;

вертикальний – прямовисний;

момент – мить;

дефект – вада, хиба;

ренесанс – відродження;

комфорт – зручність;

фактичний – справжній, дійсний;

структура – будова;

конкурент – суперник;

азарт – завзяття.