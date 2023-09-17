И было бы здорово, если бы земляки использовали больше удельных слов, которые иногда интереснее, чем их заимствованные синонимы. И 24 Канал в этом поможет.

Читайте Обогатите свою речь: какими красивыми украинскими словами заменить популярные заимствования

Какие иноязычные слова следует заменить украинскими

В двадцать седьмой подборке предлагаем вам десять иностранных слов, которые вы легко можете заменить украинскими. А также подскажем их соответствия, не уступающие модному заимствованию.

  • ілюзорний – уявний;
  • елеґантний – модний, вишуканий;
  • іронізувати – глузувати, насміхатися;
  • колізія – зіткнення, суперечка;
  • критерій – мірило;
  • мавзолей – усипальня;
  • лояльний – правослушний, відданий;
  • містифікація – окозамилювання, вигадка, підробка;
  • оранжерея – теплиця;
  • постамент – підніжжя;
  • реферат – доповідь.