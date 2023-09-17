И было бы здорово, если бы земляки использовали больше удельных слов, которые иногда интереснее, чем их заимствованные синонимы. И 24 Канал в этом поможет.

Читайте Обогатите свою речь: какими красивыми украинскими словами заменить популярные заимствования

Какие иноязычные слова следует заменить украинскими

В двадцать седьмой подборке предлагаем вам десять иностранных слов, которые вы легко можете заменить украинскими. А также подскажем их соответствия, не уступающие модному заимствованию.

ілюзорний – уявний;

елеґантний – модний, вишуканий;

іронізувати – глузувати, насміхатися;

колізія – зіткнення, суперечка;

критерій – мірило;

мавзолей – усипальня;

лояльний – правослушний, відданий;

містифікація – окозамилювання, вигадка, підробка;

оранжерея – теплиця;

постамент – підніжжя;

реферат – доповідь.

Так что удачи! Почаще употребляйте эти удельные слова и любите украинский язык!