Так что 24 Канал советует отдавать предпочтение именно выражениям и словам из соловьиной. Как это сделать, читайте в нашей подборке.
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Какие иноязычные слова следует заменить украинскими
В двадцать восьмой подборке подскажем вам десять заимствований, которые вы можете легко заменить словами из родного языка. А также поможем подобрать правильные и интересные соответствия, чтобы вы "избавились" от иноязычных элементов в своей речи.
- інвестиція – вкладення;
- маркетинг – торгівля;
- прогрес – поступ;
- шоу – видовище;
- репродукувати – відтворювати;
- ілюмінація – освітлення;
- асиміляція – уподібнення;
- дискомфорт – незручність;
- конфронтація – протистояння;
- мобільність – рухливість.