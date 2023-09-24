Так что 24 Канал советует отдавать предпочтение именно выражениям и словам из соловьиной. Как это сделать, читайте в нашей подборке.

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Какие иноязычные слова следует заменить украинскими

В двадцать восьмой подборке подскажем вам десять заимствований, которые вы можете легко заменить словами из родного языка. А также поможем подобрать правильные и интересные соответствия, чтобы вы "избавились" от иноязычных элементов в своей речи.

  • інвестиція – вкладення;
  • маркетинг – торгівля;
  • прогрес – поступ;
  • шоу – видовище;
  • репродукувати – відтворювати;
  • ілюмінація – освітлення;
  • асиміляція – уподібнення;
  • дискомфорт – незручність;
  • конфронтація – протистояння;
  • мобільність – рухливість.