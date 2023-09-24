Так что 24 Канал советует отдавать предпочтение именно выражениям и словам из соловьиной. Как это сделать, читайте в нашей подборке.

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Какие иноязычные слова следует заменить украинскими

В двадцать восьмой подборке подскажем вам десять заимствований, которые вы можете легко заменить словами из родного языка. А также поможем подобрать правильные и интересные соответствия, чтобы вы "избавились" от иноязычных элементов в своей речи.

інвестиція – вкладення;

маркетинг – торгівля;

прогрес – поступ;

шоу – видовище;

репродукувати – відтворювати;

ілюмінація – освітлення;

асиміляція – уподібнення;

дискомфорт – незручність;

конфронтація – протистояння;

мобільність – рухливість.

Так что удачи! Любите украинский язык и совершенствуйте свою речь!