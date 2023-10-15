В большинстве своем потому, что иноязычные слова могут казаться краянам более современными. Однако Образование 24 советует все же больше обращать внимание на слова родного языка.

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Как заменить популярные иноязычные слова украинскими

В тридцатой подборке предлагаем вам еще 10 иностранных слов, которые можно легко заменить красивыми словами из соловьиной. А также их благозвучные украинские соответствия, которые советуем употреблять чаще.

гіпотетичний – здогадний, домислений;

імпорт – ввезення;

авантюрист – пройдисвіт, шукач пригод;

інтервенція – втручання, вторгнення;

кулінарія – куховарство;

лімітувати – обмежувати;

марґінес – поле, берег, окраїна;

аудієнція – офіційний прийом;

об'єктивний – неупереджений;

ревізія – перевірка.

Так что во время расцвета украинского языка в мире отдавайте предпочтение именно удельным словам, а не заимствованиям!